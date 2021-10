Neubau in Rorbas – Neues Pumpwerk für Trinkwasser kostet 1,3 Millionen Franken Die Gemeinde will das Quellenpumpwerk Heerensteg ersetzen. Eine Sanierung komme nicht günstiger, sagt der zuständige Gemeinderat. Thomas Mathis

Das bestehende Quellenpumpwerk Heerensteg in Rorbas soll für 1,3 Millionen Franken ersetzt werden. Foto: Thomas Mathis

Im vergangenen Dezember durften die Einwohnerinnen und Einwohner von Rorbas das Wasser eine Woche lang nur abgekocht trinken. Die Quelle Mittlerriet, die rund ein Fünftel des Trinkwassers einspeiste, ist seither ausser Betrieb – und bleibt es vorerst auch, wie SVP-Gemeinderat Stephan Strässle sagt. «Das kantonale Labor hat uns zwar erlaubt, die Quelle wieder ans Netz anzuschliessen. Da wir die Ursache für den üblen Geruch nicht ermitteln konnten, hätten wir ein mulmiges Gefühl dabei.»

Dass die Quelle Mittlerriet vom Netz genommen werden kann, liegt daran, dass die Quelle Heerensteg genügend Wasser liefert. «Sie führt mehr Trinkwasser, als wir benötigen», so Strässle. Genau in diesem Teil der Trinkwasserversorgung will die Gemeinde nun investieren. Einen Zusammenhang mit dem Vorfall vom Dezember gebe es nicht. Das Projekt sei schon länger in Ausarbeitung.