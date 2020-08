Schulstart in Winterthur – Neues Schuljahr: So viele Kinder wie noch nie und eine neue Schule Für 11’600 Kinder und Jugendliche beginnt am Montag das neue Schuljahr. Ausserdem wird eine neue, besondere Schule eröffnet. Jigme Garne

In Winterthur beginnt das neue Schuljahr mit so vielen Schülerinnen und Schülern wie nie zuvor. Foto: Keystone

Am Montag starten 11’608 Kinder und Jugendliche in Winterthur ins neue Schuljahr. Das sind exakt 100 mehr als im Vorjahr und damit so viele wie noch nie. Zum ersten Mal zur Schule gehen 1212 Erstklässlerinnen und Erstklässler. Dies teilte das Schuldepartement am Dienstag mit.