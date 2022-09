Alterspflege in Winterthur – Neues Spitex-Zentrum Mattenbach öffnet Türen Weil die Nachfrage nach ambulanter Pflege stetig steigt, hat die Stadt Winterthur auch im Stadtkreis Mattenbach eine Anlaufstelle geschaffen. David Herter

Bereits Anfang Jahr hat die Stadt Winterthur ihr siebtes Spitex-Zentrum eröffnet, an der Scheideggstrasse im Stadtkreis Mattenbach. «Für das Quartier Mattenbach verbessert das neue Spitex-Zentrum die ambulante Versorgung, es schliesst eine Lücke in einem dicht bevölkerten Stadtteil», heisst es in einer Mitteilung des Sozialdepartementes. In dem neuen Zentrum ist auch das Team der Spitex Stadt Winterthur für die ambulante psychiatrische Pflege untergebracht.

Die Nachfrage vor allem nach psychiatrischen Spitex-Leistungen sei seit dem Beginn der Corona-Pandemie «markant» gestiegen, heisst es weiter. Für die Bewältigung der Anfragen musste mehr Personal angestellt werden. Das führte dazu, dass die Spitex im Stadtkreis Mattenbach an ihre betrieblichen Grenzen stiess. Es fehlte an Büroflächen, Garderoben für die Angestellten sowie Parkplätzen für Autos und Velos. Im und um das neue Zentrum wurde dafür nun neuer Platz geschaffen.

Am Samstag, 3. September, öffnet das neue Zentrum seine Türen für die Bevölkerung. Besucherinnen und Besucher können die Räume besichtigen und Fragen zu den Angeboten der Spitex stellen.

