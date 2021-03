Gastronomie in Winterthur – Neues Take-away-Konzept am Hauptbahnhof In der Ladenpassage am HB wird für ein neues Gastro-Angebot umgebaut. Ab Sommer soll dieses bereitstehen.

Till Hirsekorn

Wo lange gebratene Nudeln und Sushi serviert wurden, wird derzeit umgebaut. Foto: hit

Nicht nur auf Höhe der neuen Querung, auch beim Stadttor am Hauptbahnhof wird gebaut. In der Ladenpassage bei der Rolltreppe zieht sich zwischen Sprüngli und Blumen Müller eine weisse Baustellenwand. Dort wurde bislang in den Restaurants Suan Long und Ichiban 178 Chinesisch beziehungsweise Japanisch gekocht. Jetzt kommt es zu einem Wechsel.