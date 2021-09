Abstimmung in Elsau – Neues Wasserreservoir kann gebaut werden Elsau hat Ja gesagt zu einem neuen und grösseren Wasserreservoir für 1,7 Millionen Franken. Nicole Döbeli

Elsau braucht zusätzlichen Wasserspeicher und baut deshalb ein neues Reservoir im Wald. Symbolbild: Beat Mathys

Die Bevölkerung von Elsau hat am Sonntag dem Bau eines neuen Wasserreservoirs mit 1214 zu 132 Stimmen zugestimmt. Das heutige Speichervolumen des Reservoirs Rodler ist mit 400 Kubikmetern an der unteren Grenze. Es soll deshalb ein neues Reservoir mit 550 Kubikmetern gebaut werden. Um die bestmöglichen Druckverhältnisse aufbauen zu können, wird es am gleichen Ort wie das bisherige Reservoir erstellt: am höchstgelegenen Punkt in Elsau im Wald.

