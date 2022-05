Wirtschaft in Winterthur – Neues Zuhause für Start-ups beim HB Neuer Schwung für die Start-up-Szene: Raphael Tobler eröffnet an der Stadthausstrasse ein zweites «Home of Innovation». Und auch der Technopark auf dem Sulzer-Areal will wachsen. Delia Bachmann

Raphael Tobler initiierte das zweite «Home of Innovation»; Estelle Gfrerer (links) und Rahel Baur leiten das operative Geschäft. Foto: Marc Dahinden

Mit dem «Home of Innovation» eröffnete Raphael Tobler vor gut zwei Jahren einen alternativen Technopark in Winterthur. Seither hat der Start-up-Hub auf dem Rieter-Areal seine Fläche von 1300 auf 3500 Quadratmeter fast verdreifacht. Diese teilen sich aktuell 30 Mieter, wozu neben Start-ups auch Agenturen und Nutzer des Co-Working-Space gehören. «Wir haben in Töss noch zwei freie Büros, sind also praktisch voll», sagt Tobler. Nun steht der nächste Wachstumsschritt bevor.