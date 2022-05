Günstige Wohnungen beim Zürcher HB – Neugasse-Initiative kommt vors Volk Die umstrittene Initiative für den Kauf des SBB-Areals wird nicht zurückgezogen – und könnte das Wohnbauprojekt gefährden. Die Zürcher Linke steht vor einem heiklen Entscheid. Martin Huber

Das Neugasse-Areal beim Gleisfeld im Kreis 5: Die Initiative will, dass die SBB das Areal der Stadt verkaufen, damit diese dort günstige Wohnungen bauen kann. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

So gross wie vier Fussballfelder ist das SBB-Areal Neugasse in der Nähe des Zürcher Hauptbahnhofs. Dort wollen die SBB 375 Wohnungen bauen. Ein Drittel wollen sie in Kostenmiete anbieten, ein weiteres Drittel mit reduzierten Mietpreisen, das letzte Drittel zu marktüblichen Preisen.