Kolumne «Angerichtet» – Neujahr oder mehrere? Statt zu erledigen, was er sich vorgenommen hat, vergleicht der «Landbote»-Kolumnist Kalender. Und findet, was er nicht gesucht hat. Johannes Binotto

Ein paar letzte Tage bleiben noch, dann ist das Jahr 2021 Vergangenheit. Foto: Barbara Scherer

Über die Weihnachtstage habe ich zusammen mit meiner Familie die Neuverfilmung von Jules Vernes «In 80 Tagen um die Welt» geschaut und dabei unweigerlich auch ans eigene Zeitmanagement gedacht.

So wie Phileas Fogg in Vernes Geschichte, so befinde auch ich mich laufend im Wettlauf gegen die Uhr. Bei mir gehts zwar nicht um eine 20’000 Pfund teure Wette, noch muss ich um den ganzen Erdball reisen, das dauernde Gefühl der Zeitknappheit indes ist dasselbe. Das spüre ich jetzt bei nahendem Jahresende ganz besonders.

«Eigentlich gehts ja im neuen Jahr einfach fliessend weiter wie im alten.»

Es ist schon merkwürdig: Eigentlich gehts ja im neuen Jahr einfach fliessend weiter wie im alten, und doch möchte ich vor dem 31. Dezember noch alles erledigt haben. Alle Arbeiten sollen korrigiert, sämtliche Berichte getippt, die erhaltenen E-Mails beantwortet sein – und dabei weiss ich jetzt schon, dass ich im Rennen gegen die Zeit wohl auch dieses Jahr Zweiter werde.

Da tut es der eigenen Seele gut, sich ein bisschen in Welt umzuschauen. Denn dabei wird mir klar, dass ich mir selbst ganz zu Unrecht als faulsten Sack des Universums vorkomme, sondern dass es ganz vielen ganz ähnlich geht wie mir. Oder haben etwa Sie tatsächlich schon alle Schubladen aufgeräumt, wie Sie es sich fürs Jahresende vorgenommen haben?

Vor allem aber macht mir der Vergleich klar, dass es beim Zeitmanagement mehr Möglichkeiten gibt, als ich dachte. Im islamischen Kalender beispielsweise fand Neujahr bereits am 10. August statt und wird 2022 am 30. Juli stattfinden. Ich bin also aus islamischer Perspektive entweder eh schon so heillos in Verzug, dass ich mir gar kein schlechtes Gewissen mehr zu machen brauche, oder so weit voraus, dass ich noch jede Menge Zeit habe.

Auch wenn ich nach dem chinesischen Kalender gehe, dann findet Neujahr erst am 1. Februar statt, und ich kriege dadurch also einen weiteren Monat, um meine Altjahr-Altlasten abzutragen. Oder ich muss bloss ins Appenzeller Hinterland gehen, wo man am 14. Januar noch den alten Silvester feiert, und schon hab ich zwei Wochen gewonnen.

So werde ich wohl die verbleibenden Tage bis zum 1. Januar damit verbringen, auszurechnen, welcher Kalender für meine diversen Aufgaben der angenehmste wäre. Die Aufgaben selbst, die erledige ich dann ein anderes Mal. In diesem Sinne: Mögen auch Sie ein gutes und dehnbares Neujahr haben!

