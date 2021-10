Die Jagd nach dem Corona-Impfstoff – Neun Monate, um die Welt zu retten Ein kleines Start-up hat den Wettlauf gegen die grossen Pharmaunternehmen bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs gewonnen. Eine unglaubliche Geschichte, erzählt vom Biontech-Gründerpaar Özlem Türeci und Uğur Şahin. Michael Schindhelm (Das Magazin)

Zwei, die Unglaubliches geleistet haben: Impfstoffentwicklerin Özlem Türeci (l) und Uğur Şahin. Foto: Luca Locatelli/Institute

In Christopher Nolans Thriller «Prestige» erhält der legendäre Erfinder Nikola Tesla, gespielt von David Bowie, den Auftrag, eine Maschine zu bauen, die etwas Unmögliches leistet: Sie soll Menschen auf Knopfdruck teleportieren. Tesla nimmt den Auftrag an und zitiert den Dichter Robert Browning: «A man’s reach exceeds his grasp» – ein Mensch, der Aussergewöhnliches erschaffen will, muss das Unerreichbare versuchen.

Tag eins

Als der Immunologe Uğur Şahin am 24. Januar 2020, einem Freitag, einen Artikel im Wissenschaftsmagazin «The Lancet» über den Ausbruch des «2019 novel coronavirus» im chinesischen Wuhan las, mag ihm ein ähnlicher Gedanke durch den Kopf gegangen sein. Er musste wagen, was vielleicht unmöglich war. Denn er sah, dass er keine Wahl hatte. Bereits unmittelbar nach dieser Lektüre über die ersten Wuhan-Opfer ahnten Şahin und seine Frau und Geschäftspartnerin Özlem Türeci, dass es hier ums Ganze geht und dass etwas schier Unmögliches passieren müsste, damit nicht nur sie beide und ihre Tochter, sondern die ganze Welt vor einer Tragödie bewahrt würden. Dieser Freitag war die Geburtsstunde des ersten Impfstoffs gegen Sars-CoV-2, an dem die Hoffnung auf den Anfang vom Ende der Corona-Pandemie hängt.