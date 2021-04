Frau in Winterthur leicht verletzt – Neun Personen nach Brand in Appartementhaus evakuiert Beim Brand eines Zimmers in einem Appartementhaus in Winterthur-Wülflingen ist am Mittwochnachmittag eine Frau verletzt worden und ein Sachschaden von über 100’000 Franken entstanden.

Kurz vor 16 Uhr meldeten am Mittwoch Anwohner eine starke Rauchentwicklung in einem Appartementzimmer. Die sofort ausgerückte Feuerwehr musste neun Personen aus dem stark verrauchten Gebäude in Winterthur-Wülflingen evakuieren. Dank ihrem schnellen Einsatz konnte zudem ein Übergreifen der Flammen auf andere Zimmer verhindert werden. Vier Bewohner wurden vor Ort medizinisch überprüft, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst. Bei drei Personen wurden keine Verletzungen festgestellt, eine 35-jährige Frau musste wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung in ein Spital gefahren werden. Nach ersten Schätzungen dürfte der Sachschaden 100’000 Franken übersteigen.

Bewohner in Ersatzunterkunft

Die genaue Brandursache ist derzeit nicht bekannt. Sie wird durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich untersucht. Wegen des Brandes musste der betroffene Teil der Riedhofstrasse etwa zweieinhalb Stunden für den Verkehr gesperrt werden. Für Bewohner des Hauses, deren Zimmer wegen des Brands vorläufig nicht benutzbar sind, wurde durch die zuständige Behörde eine Ersatzunterkunft organisiert.

Neben der Kantonspolizei Zürich stand ein Grossaufgebot der Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur, neun Ambulanzfahrzeuge von Schutz & Rettung und umliegenden Spitälern sowie die Stadtpolizei Winterthur im Einsatz.

