Seltener Vorfall in den USA – Neunjähriges Mädchen überlebt Angriff durch Puma Im US-Bundesstaat Washington ist ein junges Mädchen von einem Puma angegriffen worden. Das Kind hat zahlreiche Verletzungen erlitten, ist aber am Leben geblieben.

Attacken von Pumas auf Menschen sind in Nordamerika äusserst selten. Foto: Tribune de Genève

Im US-Bundesstaat Washington im Nordwesten des Landes wurde ein Mädchen von einem Puma angegriffen und verletzt. Das neunejährige Kind war laut seinem Onkel mit der Familie auf einem Campingausflug, als das Tier am Samstagmorgen angriff. Das Mädchen namens Lily habe «zahlreiche Verletzungen am Oberkörper und im Gesicht» erlitten. Am Montag sei sie aus dem Koma erwacht.

Lily sei nach dem Angriff mit dem Helikopter ins Spital transportiert worden. Ihr Onkel startete einen Spendenaufruf auf der Online-Plattform GoFundMe, um Geld für die Behandlungskosten seiner Nichte zu sammeln. Er veröffentlichte darin auch Fotos des Mädchens auf dem Spitalbett mit zahlreichen mutmasslichen Kratzspuren im Gesicht.

Der Puma wurde nach dem Angriff von einem Menschen vor Ort getötet. Sein Kadaver soll laut der Naturschutzbehörde des Bundesstaats Washington untersucht werden, um insbesondere zu prüfen, ob das Tier krank war.

In 100 Jahren nur 20 Menschen attackiert

Attacken durch die auf dem amerikanischen Kontinent heimischen Pumas sind äusserst selten. Im Bundesstaat Washington wurden laut der örtlichen Naturschutzbehörde seit 1924 nur 20 Menschen Opfer von Puma-Angriffen, zwei Attacken endeten tödlich.

Die Behörden empfehlen für den Fall eines Angriffs, alles zu tun, um «stehenzubleiben und zurückzuschlagen». Es wird hingegen dringend davon abgeraten, davonzulaufen oder sich tot zu stellen.

AFP/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.