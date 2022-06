Immobilienpreise in der Stadt – Neuwiesenquartier ist die Topwohnlage Der Andrang auf Einfamilienhäuser in der Stadt ist ungebrochen. Die Preise sind flächendeckend um zehn Prozent gestiegen. Till Hirsekorn



Zentraler geht nicht: Das Neuwiesenquartier ist für Wohneigentum das teuerste Pflaster der Stadt.

Archivfoto: Marc Dahinden

Der Run auf Einfamilienhäuser (EFH) in der Stadt bleibt ungebrochen und das Angebot klein: Das hat die Preise im letzten Jahr erneut nach oben getrieben: um über 10 Prozent, und zwar in jedem Stadtkreis. Der Hauseigentümerverband Region Winterthur hat in einem Monitoring die entsprechenden Zahlen zusammengetragen.