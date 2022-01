Vereidigung Eric Adams – New York hat offiziell einen neuen Bürgermeister Eric Adams wurde bei der Silvesterparty am Times Square ins Amt eingeführt. Der ehemalige Polizist ist das zweite schwarze Stadtoberhaupt in der Geschichte New Yorks.

Eric Adams bei seiner Vereidigung während der Silvesterfeier am Times Square mit einem gerahmten Foto seiner Mutter. Foto: Ben Hider (Keystone/Invision/AP/dpa)

Der ehemalige Polizist Eric Adams hat am Samstagmorgen (Ortszeit) seinen Amtseid abgelegt und die Regierungsgeschäfte der US-Metropole übernommen.

Der 61-Jährige – das zweite schwarze Stadtoberhaupt in der Geschichte New Yorks – wurde bei der Silvesterparty am Times Square ins Amt eingeführt. Er ist als 110. Bürgermeister Nachfolger des unpopulären Bill de Blasio, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten durfte.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Adams, der in den vergangenen Jahren Stadtteil-Bürgermeister von Brooklyn war, hatte sich im Wahlkampf mit Versprechen eines ausgewogenen Kurses zwischen linken und zentristischen Kräften durchgesetzt.

Demokrat Eric Adams wird Bürgermeister Ex-Polizist will New York City verändern Seine grösste Aufgabe wird erst einmal die Bekämpfung der Corona-Pandemie sein. Daneben steht die wirtschaftliche Erholung der Metropole von der Krise im Mittelpunkt – auch der richtige Umgang mit der von vielen New Yorkern kritisch gesehenen Polizei dürfte eine schwierige Aufgabe werden.

SDA/ij

Fehler gefunden?Jetzt melden.