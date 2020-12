Mangelnde Kontrolle – «New York Times» fällt auf Hochstapler herein Die renommierte US-Zeitung ist von einem Schwindler getäuscht worden. Der Mann hatte sich als IS-Kämpfer ausgegeben – und einer Reporterin für einen Podcast grausige Märchen erzählt. Willi Winkler

Der Leuchtturm der westlichen Presse muss Fehler einräumen: New York Times Building in New York. Foto: Justin Lane (EPA/Keystone)

Der Hochstapler möchte immer was Besseres sein: schöner, grösser und möglichst sehr, sehr reich. Es geht um sein Ansehen in der Welt, und wie es sich verbessern liesse. Im Familiengeschäft in einem Vorort von Toronto mitzuarbeiten, ermöglicht zwar eine solide Existenz, aber keine, die einem dieses bessere Ansehen verschaffen würde. Als Shehroze Chaudhry 2016 vom Studium an der pakistanischen Universität in Lahore nach Kanada zurückkehrte, behauptete er, er sei bei der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien gewesen. Über Facebook verkündete er: «Ich bin der grösste Stachel im Fleisch der hiesigen Ungläubigen», verkaufte aber weiter Döner.