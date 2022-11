Höhenflug dank saudischem Geld – Newcastle begeistert – und wischt unangenehme Fragen weg Vor einem Jahr am Tabellenende, jetzt die Attraktion der Premier League: Der Club hat den umstrittenen Geldsegen geschickt eingesetzt. Mittendrin: ein Schweizer. Thomas Schifferle

Vor ein paar Tagen lamentierte Jürgen Klopp wieder einmal wegen der finanziellen Ungerechtigkeiten in seiner Welt. Seine Welt ist der Fussball, die Premier League. Drei Clubs gebe es, die finanziell tun könnten, was sie wollten, sagte der Liverpooler Trainer also vor gut zwei Wochen.