Nummer-eins-Hit weltweit – Newcomerin bricht alle Rekorde Olivia Rodrigo stösst mit ihrer Debüt-Single «Drivers License» Pop-Grössen wie Ed Sheeran oder Billie Eilish vom Spotify-Thron. Was steckt hinter dem kometenhaften Aufstieg der 17-Jährigen? Lisa Füllemann

Neuer Stern am Pop-Himmel: Die 17-jährige Sängerin Olivia Rodrigo. Foto: Getty Images

Es ist der erste grosse Hitsong im neuen Jahr: «Drivers License» ist weltweit das meistgehörte Lied und bricht seit der Veröffentlichung am 9. Januar täglich neue Rekorde. Die Pop-Ballade ist in den Billboard Hot 100 Charts die Nummer eins. Auf Spotify knackte der Song den Rekord für die meisten Streams in einer Woche – rund 100 Millionen Mal wurde er angeklickt.

Zusätzlich ist «Drivers License» auf Spotify das an einem Tag meistgehörte Lied (Weihnachtshits wie Mariah Careys «All I Want For Christmas Is You» ausgenommen). Damit hat der Song kurzerhand Bestleistungen von Pop-Grössen wie Ed Sheeran, Ariana Grande und Billie Eilish gebrochen.