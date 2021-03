Lastwagen brennt im Aeschertunnel

Im Aeschertunnel bei Birmensdorf ist am Freitagmorgen um 8.15 Uhr ein Sattelschlepper in Brand geraten. Gemäss Kantonspolizei entstand am Fahrzeug Total- und an der Tunnelinfrastruktur hoher Sachschaden.

Sechs Personen, die sich während des Brandes im mit Rauch gefüllten Bereich des Tunnels aufhielten, wurden wegen möglicher Rauchgasvergiftungen durch die Sanität vor Ort medizinisch versorgt. Es musste niemand hospitalisiert worden.

An der Tunnelröhre Fahrtrichtung Chur entstand durch das Feuer erheblicher Sachschaden. Bis zum Abschluss der Instandstellungsarbeiten wird der Verkehr im Tunnel einspurig, auf der Gegenfahrbahn, geführt.

Wegen des Rauches war der Tunnel am Vormittag in beiden Richtungen gesperrt. Wegen der Verkehrsbehinderung auf der A3 Basel – Chur kam es am Freitagmorgen grossräumig zu Verkehrsüberlastungen. Diese reichte gegen 12 Uhr bis auf die A1 und über das Limmattaler Kreuz hinaus bis nach Glattbrugg. Der Verkehr auf der A3 zwischen Birmensdorf und der Verzweigung Zürich-West wird umgeleitet. Der TCS empfiehlt:

Alternativroute für Reisende aus dem Raum St. Gallen in Richtung Luzern/Gotthard: Via A1 Bern und dann A2 Luzern.

Alternativroute für Reisende aus dem Raum Basel in Richtung Sargans/Chur: Via A2 Luzern und dann A14 Zug.

(lop)