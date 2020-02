Sulzer hatte ein starkes Jahr

Die Sulzer AG setzt ihren Wachstumskurs fort. Im vergangenen Jahr konnte der Winterthurer Traditionskonzern seinen Umsatz auf 3,7 Milliarden Franken steigern. Dies entspricht einem organischen Umsatzwachstum von 10,8 Prozent. Berücksichtigt man auch die Akquisitionen - im letzten Jahr übernahm Sulzer die schottische Alba Power und die texanische GTC Technology - belief sich das Umsatzwachstum gar auf 13 Prozent.

Drei von vier Divisionen haben zu diesem Umsatzwachstum beigetragen: Beim Pumpengeschäft gab es ein Plus von rund 15 Prozent und beim Servicegeschäft (Rotating Equipment Services) eines von zehn Prozent. Am stärksten wuchs der Umsatz in der Sparte Chemtech und zwar um rund 18 Prozent. Nur bei der noch jungen Division Applicator Systems gab es ein Minus von rund 7 Prozent.

VR beantragt höhere Dividende

Dank eines Sparprogramms nahm der Reingewinn überproportional zu - und zwar auf satte 158 Millionen Franken. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es 116,5 Millionen Franken. Pro Aktie stiegt der Gewinn von 3.50 auf 4.50 Franken. An der Generalversammlung vom 15. April will der Verwaltungsrat eine Erhöhung der ordentlichen Dividende von 3.50 auf 4 Franken vorschlagen.

«In einem unveränderten Preisumfeld führten höhere Volumen und eine solide operative Ausführung zu einer gesteigerten Profitabilität und einem Rekord-Free-Cash-Flow», liess sich in der Mitteilung CEO Greg Poux-Guillaume zitieren. «Die Aussichten für 2020 sind solide, und wir erwarten daher, auf diesen Erfolgen weiter aufzubauen.»

Für das laufende Jahr prognostiziert die Sulzer AG ein Umsatzwachstum von 1 bis 3 Prozent. Heute stellt sie ihre Zahlen an der Bilanzmedienkonferenz in Zürich vor.