Mehr Übersicht und Vielfalt auf den digitalen Kanälen Der «Landbote» hat den Auftritt rundum erneuert – das Angebot wird reichhaltiger. Benjamin Geiger

Neues Design der Landbote-Website: Die neue Seite passt sich automatisch der Grösse des Bildschirms an. Tamedia

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Das grosse Interesse an unserer Berichterstattung freut uns, brachten unsere Website und unser digitales Redaktionssystem aber an ihre Grenzen. Deshalb haben wir entschieden, die in den letzten Monaten entwickelte neue und leistungsfähigere Website aufzuschalten, obwohl die meisten unserer Redaktorinnen und Redaktoren zurzeit wegen der Coronakrise von zu Hause aus arbeiten.

Die Website des «Landboten» ist übersichtlicher gestaltet. Wir können Ihnen darauf mehr Artikel anbieten, wir haben neue Darstellungsformen für Fotos zur Verfügung sowie neue Bild- und Textelemente, um Ihnen schneller einen Überblick bieten zu können. Zudem wurde die Suchfunktion auf der Seite verbessert. Kurz gesagt: Mit der neuen Website können wir Ihnen unsere News und Recherchen vielfältiger präsentieren.

Die neue Seite passt sich automatisch der Grösse Ihres Bildschirms an, egal ob Sie ein iPhone, ein Tablet oder ein Android-Gerät benutzen. Dank neuer Technologie sind auch die Ladezeiten kürzer, sodass auch Videos und Podcasts schneller erscheinen. Unsere Apps für iPhone und Android werden das neue Design erst im Sommer erhalten, zeigen aber bereits die alle Inhalte, die Sie auch auf unserer Website finden. Wir empfehlen den Nutzern, jeweils die neuste Version zu installieren um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen.

Wir wollen das journalistische Angebot des «Landboten» auf dem Mobiltelefon noch weiter ausbauen und verbessern und Sie mit Nachrichten und Recherchen aus Ihrer Gemeinde und Ihrer Region, sowie Hintergründen zur nationalen und internationalen Politik durch den Tag begleiten. Das ist gerade in den gegenwärtig sehr schwierigen Zeiten wichtig. Haben Sie Hinweise zur neuen Website, Verbesserungsvorschläge und Kritik: webredaktion@landbote.ch.

Ich wünsche Ihnen viel Lesevergnügen.

Benjamin Geiger, Chefredaktor