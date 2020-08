Schwerverkehrskontrolle in Winterthur – Nicht alle Lebensmitteltransporteure halten sich an Kühlvorschriften In Winterthur wurden am Dienstagmorgen insgesamt 40 Lastwagen kontrolliert. Dabei wurden diverse Verstösse gegen die Vorschriften festgestellt.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass nicht alle Fahrzeuge vorschriftsgemäss unterwegs waren. Foto: Kapo Zürich

Die Polizei hat in Zusammenarbeit mit dem Lebensmittelinspektorat Zürich am Dienstagmorgen in Winterthur eine Lastwagenkontrolle mit Schwerpunkt Hygiene und Lebensmittelsicherheit von Kühltransporten durchgeführt.

Wie die Kantonspolizei mitteilt, wurden dabei insgesamt 40 Last- und Lieferwagen angehalten und überprüft. Von 27 Fahrzeugen, die für Kühltransporte eingerichtet waren, mussten zwei wegen mangelnder Einhaltung der Lebensmittelsicherheit beanstandet werden. In beiden Fällen waren die vorgeschriebenen Kühltemperaturen nicht eingehalten worden.

Ohne Fahrausweis unterwegs

Bei einem Fahrer stellte sich zudem heraus, dass er seinen Lastwagen trotz Entzug des Führerausweises lenkte und ohne die erforderliche Fahrerkarte unterwegs war. Er wird sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten müssen. Zwei Fahrzeuge waren gewichtsmässig überladen. Die verantwortlichen Lenker wurden beim zuständigen Statthalteramt angezeigt.

huy