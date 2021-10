Gastronomie in Winterthur – Nicht allen drückt die Zertifikatspflicht aufs Geschäft Am ersten kalten Herbsttag berichtet ein Wirt über sinkenden Umsatz. Andere können keinen Rückgang feststellen oder wollen erst später Bilanz ziehen. Nina Thöny

Im La Pergola bleiben seit der Einführung der Zertifikatspflicht häufiger Tische leer. Inhaber Mentor Desku spricht von einem Umsatzrückgang von 50 Prozent. Foto: Madeleine Schoder

Am Himmel hangen graue Wolken, und es tröpfelt. Doch vor dem Gottlieber Café in Winterthur sitzen am Montag um 12 Uhr trotzdem fünf Gäste, in ihre Jacken gehüllt. Das kühle Wetter schreckt sie nicht ab. Im Innern sitzen jedoch deutlich mehr Leute, nur wenige Tische sind frei. «Das ist in etwa der normale Betrieb an einem Montag», sagt Serviceangestellte Jill Locatelli. Noch habe sich die Zertifikatspflicht nicht stark bemerkbar gemacht.

Stärker gespürt hätten sie das schlechte Wetter am Sonntag. Frühstückten die Gäste an den letzten Wochenenden gern auf der Terrasse, kamen dieses Mal weniger. Und insgesamt gebe es seit der Einführung der Zertifikatspflicht vor drei Wochen mehr Redebedarf. Gerade eben habe etwa ein Gast sein Handy mit dem Zertifikat vergessen und musste zurück ins Büro, um es zu holen.