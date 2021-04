Eishockey: EHC Kloten nach der Niederlage – Nicht auf das Niveau des Gegners herablassen Kloten hat sich beim 3:6 in Olten nicht an die vordringlichste Aufgabe gehalten, die da heisst: Tore verhindern. Am Montag muss das besser sein. Roland Jauch

Die Spieler des EHC Olten (Cedric Hüsler) bekamen zu viele Freiheiten vor Klotens Goalie Dominic Nyffeler. Foto: Freshfocus

So steht es wieder mal 3:1. Wie gegen La Chaux-de-Fonds im Viertelfinal hat Kloten auch Spiel 4 im Halbfinal verloren. Die Parallelen gehen weiter. Gegen die Neuenburger liess Kloten in der vierten Partie fünf Gegentreffer zu. So viele wie zuvor und auch nachher nicht. Gegen Olten gab es gar sechs Goals, natürlich sind auch das so viele wie zuvor nicht.

Die besten Klotener Infos einblenden ★★★ Steve Kellenberger

Er ermöglichte den Treffer Figrens in Unterzahl zur 2:1-Führung, er schoss das 3:2 kurz vor der Pause. Der beste Angreifer, erst noch mit Doppeleinsätzen. ★★ Robin Figren

Er trifft gegen Olten immer – und spielte dazu noch einen Pass zum 1:1 von Dominic Forget. Dass er den Penalty nicht verwertete, war Pech. ★ Marc Marchon

Zusammen mit Kellenberger übernahm er eine grosse Last beim Füllen der Lücke durch den Ausfall von Faille. 38 Einsätze hatte der Mittelstürmer.