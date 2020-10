Basketball-Frauen enttäuschen im Supercup – Nicht bereit für den ersten Titel der Saison Die Basketballerinnen aus Winterthur unterliegen am Supercup Elfic Fribourg mit 21 Punkten Differenz. Das BCW-Team sucht noch den Rhythmus. Stefan Kleiser

Zu viel Betrieb unter dem gegnerischen Korb: Der BCW (hier Amyeryst Alston) verliert in Fribourg. Stefan Kleiser

«Es gibt noch viele Dinge, an denen wir arbeiten müssen.» So fasste Centerspielerin Charlotte Kohler am Ende enttäuscht die Leistung zusammen. Die Winterthurerinnen erlitten am Samstag im ersten Ernstkampf der Saison eine empfindliche Niederlage. 86:65 ging der Supercup in Fribourg zugunsten der Gastgeberinnen von Elfic aus. «Sie waren aggressiver als wir», analysierte die erstmals für den BCW angetretene Kohler. Die Gegnerinnen waren überlegen.