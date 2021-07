Begehrte Immobilien – Nicht einmal jeder Zehnte kann sich noch Wohneigentum leisten Die Preise für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen steigen stetig. Für den Mittelstand und Familien werden sie zunehmend unerschwinglich. Auch wegen Corona. Maren Meyer

Einfamilienhäuser haben sich im vergangenen Jahr um über 5 Prozent verteuert: Wohnsiedlung im Kanton Aargau. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Raus aus der Mietwohnung und rein in die eigenen vier Wände – am liebsten mit Garten oder Terrasse. Dieser Wunsch erfüllt sich für die meisten Schweizerinnen und Schweizer ein Leben lang nicht. Seit Jahren dümpelt die Wohneigentumsquote in der Schweiz bei unter 40 Prozent. Im internationalen Vergleich ist dieser Anteil relativ tief. Und er wird sich in den kommenden Jahren voraussichtlich auch so schnell nicht erhöhen. Im Gegenteil: Der Anteil an Personen, die sich in Zukunft noch Wohneigentum leisten können, schrumpft weiter.

Ende 2019 stellte die Zürcher Kantonalbank in einer Studie fest, dass sich nur zehn Prozent der Schweizer Mieterhaushalte überhaupt noch Wohneigentum leisten könnten. Das heisst, diese zehn Prozent verfügen über das nötige Vermögen und Einkommen, um eine Hypothek zu erhalten. Im Jahr 2021 dürfte dieser Anteil noch weiter gesunken sein, sagen Immobilienexperten.