Smash-Frauen vor «Endspielen» – Nicht grübeln, sondern vier Mal gewinnen 2018 sind die Volleyballerinnen von Smash Winterthur in die 1. Liga aufgestiegen. Jetzt droht der Fall zurück in die regionalen Ligen. Stefan Kleiser

Noch lange in der 1. Liga? Smash (hier Julia Kägi) muss zum Ende der Meisterschaft dringend zum Siegen zurückfinden. Foto: Stefan Kleiser

«Auf längere Sicht ist es unser Ziel, bei den Damen und den Herren ein Team in einer nationalen Liga zu haben», sagt Sportchefin Livia Jacob. Tatsächlich führen die Männer des Volleyballclubs Smash Winterthur die Tabelle der 2. Liga an, der Sprung in die nationale 1. Liga ist möglich. Doch die Frauen, die seit vier Jahren in der dritthöchsten Spielklasse antreten, belegen aktuell einen Abstiegsplatz. Und das nur vier Runden vor dem Ende der Qualifikation.