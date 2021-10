Psychologin über gerettete Achtjährige im Interview – «Nicht jedes Trauma hat eine Störung zur Folge» Eine Achtjährige irrt zwei Nächte im Wald zwischen Bayern und Tschechien umher, ehe sie gerettet wird. Wie verarbeiten Kinder ein solches Erlebnis? Eine Psychologin erklärt, was hilft. Violetta Simon

Zwei Tage lang wurde nach dem vermissten Mädchen gesucht: Einsatzkräfte im bayerischen Furth im Wald am 11. Oktober 2021. Foto: Armin Weigel (Keystone)

Als die achtjährige Julia aus Berlin zwei Tage nach ihrem Verschwinden im Böhmischen Wald gerettet wurde, fragten sich viele: Wie hat das Kind bei der Kälte überlebt, was ging in ihm vor, wie kam es zurecht in der beängstigenden Dunkelheit und vor allem: Wie kann man so ein Erlebnis verarbeiten in dem Alter? Der Begriff Trauma taucht in dem Zusammenhang immer wieder auf. Julia Asbrand, 36, ist Professorin für Klinische Kinder-und Jugendlichenpsychologie sowie -psychotherapie am Institut für Psychologie an der Berliner Humboldt-Universität. Die Psychotherapeutin erklärt, warum man den Begriff Trauma von einer psychischen Störung trennen muss.