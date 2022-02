Radiofrau Tama Vakeesan – Nicht Langenthal allein ist ihre Heimat Ihre Stimme ist regelmässig am Radio zu hören, ihr Herz hängt nach wie vor am Oberaargau. Doch Tama Vakeesan ist auch anderswo daheim. Stephan Künzi

Die markante Fassade mit UBS-Logo im Rücken: Tama Vakeesan hat ursprünglich eine Banklehre gemacht. Foto: Adrian Moser

Es passierte auf einer Wanderung in den Bergen. Tama Vakeesan war mit einer guten Kollegin unterwegs und mit dieser ins Gespräch vertieft, als sie unverhofft von einer Frau angesprochen wurde. Sie sei doch die vom Radio, sagte die Fremde zu ihr. «Ich erkenne Sie an Ihrer Stimme. Sie machen das wirklich super.»

Zwei Welten

An diesem Nachmittag ist Tama Vakeesan nicht im Radiostudio in Zürich anzutreffen, sondern in Langenthal. Anlass dafür ist ein Buch, das gerade auf den Markt gekommen ist. Es handelt von zwölf Menschen mit Migrationshintergrund, und eine dieser Porträtierten ist Tama Vakeesan, Tochter eines geflüchteten tamilischen Ehepaars, geboren und aufgewachsen in Langenthal.