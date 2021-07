Sozialhilfe in Winterthur – Nicht mehr Sozialhilfefälle wegen Corona Die Corona-Pandemie wirkt sich noch nicht auf die Anzahl Sozialfälle aus. Dies liege an den vorgelagerten Systemen, heisst es bei der Stadt. Gregory von Ballmoos

Die Stadt Winterthur verzeichnet noch keine Zunahme an Sozialfällen wegen Corona. Bild: Marc Dahinden

Dreimal so viele Erstkontakte mit der Sozialhilfe als noch im Vormonat meldete die Stadt Zürich im März 2020. Der Grund war schnell gefunden: die Corona-Pandemie. Dies veranlasste nun drei Winterthurer Gemeinderätinnen, mittels Vorstoss beim Stadtrat anzufragen, wie er diese Herausforderung meistern wolle.

Zwar fehlen für Winterthur konkrete Zahlen, die will das Sozialamt erst im September kommunizieren, doch Doris Egloff, Leiterin Sozialberatung, gibt Entwarnung: «Die Corona-Pandemie zeigt sich vorerst nicht in steigenden Anmeldungen in der Sozialhilfe.» Es lasse sich kein auffälliger Anstieg beobachten, die Zahlen seien stabil geblieben, schreibt Egloff.