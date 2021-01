Mit Backrezepten auf Reisen – Nicht nur für Radfahrer In der Kolumne «Mit Backrezepten auf Reisen» stellen wir Ihnen Ideen zum Nachbacken vor. Entdecken Sie diese Woche den belgischen Reisfladen. Heidrun Pschorn

Belgischer Reisfladen: Gibt es seit mehr als hundert Jahren. Foto: Heidrun Pschorn

Ursprünglich kommt die kulinarische Spezialität aus der Gegend um Verviers, im Osten Belgiens. Der belgische Reisfladen ist nicht nur in ganz Belgien, sondern auch in der Region Aachen sehr beliebt, das etwa nur 30 km von Verviers entfernt liegt. Doch der Unterschied liegt bei der Zubereitungsform. Selbst die Radfahrer nahmen über lange Zeit bei der Tour de France den nahrhaften Fladen täglich als Standardversorgung zu sich. Jetzt gehts aber los!

Rezept:

Milchreis:

1 Liter Vollmilch

200 g Camolino-Reis

1 Prise Salz

Mark von einer Vanilleschote

1 Päckchen Vanillezucker

100 g Zucker

1 EL Maisstärke

1 Eigelb

2 EL Rohrzucker

Teig:

300 g Mehl

20 g frische Hefe

1 dl lauwarme Milch

75 g Butter

2-3 EL Zucker

½ TL Salz

1 Ei

Zubereitung Milchreis:

Die Milch, Reis, Salz und das Mark einer Vanilleschote zusammen ca. 45 Minuten köcheln lassen. Zwischendurch umrühren. Während der Milchreis vor sich hin köchelt, kann der Teig zubereitet werden.

Zubereitung Teig:

Die Hefe mit etwas lauwarmer Milch auflösen. In der Mitte eine Mulde drücken und die aufgelöste Hefe in die Mulde geben. Die restlichen Zutaten dazugeben und alles kneten, bis ein glatter Teig entsteht. Den Teig mindestens für 45 Minuten gehen lassen. Danach den Teig auf einer bemehlten Unterlage dünn ausrollen und in die Kuchenform Durchmesser von ca. 30 cm legen. Den Teig mit der Gabel einstechen. Damit der Teig beim Backen nicht so aufgeht, wird alles für eine Stunde ins Gefrierfach gelegt.

Weiter mit der Zubereitung des Milchreises:

Der Milchreis ist in der Zwischenzeit gar geworden. Der Zucker und der Vanillezucker können eingerührt werden. Zum Auskühlen kommt der fertige Milchreis in den Kühlschrank. Eigelb mit der Maisstärke verquirlen und in die Masse heben. Die Form aus dem Gefrierfach nehmen. Den Milchreis darauf verteilen und mit dem Rohrzucker bestreuen. Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad auf mittlerer Schiene ca. 30-35 Minuten backen. Etwas braun sollte der Fladen an der Oberfläche werden.

Tipp: Den Milchreis am Vorabend zubereiten!