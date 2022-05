Schwingfest in Ossingen – Nicht nur im Sägemehl packt er an Das Zürcher Kantonale ist definitiv sein Schwingfest: Der Ossinger Beda Arztmann ist zuständig für den Bau der Wettkampfanlagen, auf denen er am Sonntag selbst kämpfen wird. Urs Stanger

Beda Arztmann freut sich auf sein Heimspiel am Zürcher Kantonalschwingfest am Dorfrand von Ossingen. Foto: Madeleine Schoder

Für Beda Arztmann gab es in letzter Zeit nur ein Thema: Das Zürcher Kantonalschwingfest, das am Sonntag in seinem Dorf steigt. Der 27-jährige Ossinger hat den vollsten Heimvorteil. Mehr geht nicht. Er ist Aktivmitglied beider Vereine, die den Grossanlass durchführen: Er schwingt für den Schwingklub Winterthur und turnt für den Turnverein Ossingen. Im Organisationskomitee hat er den Lead beim Aufbau der Wettkampfanlagen und Sägemehlringe: Am Sonntag wird Beda Arztmann seine Arena mit Chancen auf einen Spitzenplatz betreten.