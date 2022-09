Kolumne Tribüne – Nicht zu glauben Zurück aus Massachusetts, fragt sich der «Landbote»-Kolumnist, warum er nach wie vor von Bäumen träumt. Johannes Binotto

Wer überall nur grüne Blätter sieht, dem fällt es vielleicht umso schwerer, dran zu glauben, dass diese dereinst mal verschwinden könnten. Foto: Pixabay

Und als ich vom Hügel herunterschaue, sehe ich bis in die Ferne nur Wald. Bäume bis zum Horizont und ringsumher. Ich weiss nicht, warum sich mir dieser Anblick in Massachusetts, wo ich letzte Woche noch war, so sehr eingeprägt hat, dass er mir jetzt sogar nachts in den Träumen erscheint.

Vielleicht darum, weil der Wald so vertraut und zugleich so fremd wirkt. Die Vegetation ist nämlich durchaus so, wie ich sie auch von zu Hause kenne, die Ausmasse jedoch sind gänzlich andere. Wo ich hierzulande in der Aussicht doch irgendwo ein Dorf oder immerhin ein Haus sehen würde, sah ich dort nur endloses Grün in tausend Schattierungen. Und ich beginne mich zu fragen, ob paradoxerweise gerade diese Fülle der Natur mit dafür verantwortlich sein könnte, dass man sie vergisst und nicht daran denkt, sie zu beschützen.

Wer überall nur grüne Blätter sieht, dem fällt es vielleicht umso schwerer, dran zu glauben, dass diese dereinst mal verschwinden könnten. Ist ja immer noch unendlich genug Natur da, muss ich unweigerlich selber denken. Verschwenderisch viel Platz. Alles gut. Dass ich freilich nicht auf dem Fahrrad in die USA gelangt bin, sondern auf 120’000 Litern Kerosin, daran denke ich dabei schon gar nicht erst.

Vielleicht würde man buchstäblich wahnsinnig werden, wäre man sich tatsächlich der Absurdität dieser Situation bewusst. Wie soll der Kopf denn nur verstehen, was das Auge Lügen straft? Und wieder zu Hause, denke ich, dass es eigentlich die ganze Zeit genau so ist, wie auf dem Hügel von Massachusetts. Obwohl ich weiss, dass es wahr ist, kann ich doch nicht glauben, was anderswo passiert, während es mir doch so wohl ist.

Während ich in meinem warmen Bett liege, kriege ich eine Nachricht einer befreundeten iranischen Regisseurin. Sie schickt mir Bilder von den mutigen Frauen auf den Strassen von Teheran. Und im alten Film, den ich gestern meinen Studierenden gezeigt habe, lese ich plötzlich den Namen der Stadt, wo alles spielt: Odessa.

Die Bilder passen nicht zu dem, was ich in den Nachrichten lese und trotzdem nicht verstehe. Obwohl längst zurück, stehe ich immer noch hier auf dem Hügel, sehe Bäume ohne Ende und kann nicht glauben, was ich weiss.

