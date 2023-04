Gastronomie in Winterthur – Nichts mehr zu retten bei der Ida-Beiz Mehr als einmal retteten Gäste die Ida-Beiz. Doch am 14. Juli schliesst das Quartierlokal in Neuhegi seine Türen. Die Inhaber hoffen auf einen Neuanfang – und zeigen sich grosszügig. Delia Bachmann

Die Ida-Beiz in Neuhegi schliesst am 14. Juli. Was danach mit den freien Räumen passiert, ist ungewiss. Archivfoto: Madeleine Schoder

Die Ida-Beiz hatte nie wirklich rosige Zeiten, aber stets engagierte Unterstützende. Diese Kombination führte in den letzten Jahren zu mehreren Rettungsmissionen. Im Herbst 2020, ein halbes Jahr nach dem Beginn der Corona-Pandemie, stand das Quartierlokal im Parterre des Mehrgenerationenhauses Giesserei in Neuhegi vor dem Konkurs. Dank dem Nachlass eines Giesserei-Bewohners konnte das Ende noch abgewendet werden. Die Cadura Winterthur GmbH übernahm die Ida-Beiz unter Sonja Sigg-Zemann. Volker Kilgour, der bis heute die Ida-Beiz führt, musste damals Konkurs anmelden.

Durch die Übernahme wurde Kilgour zum angestellten Betriebsleiter und erhielt eine Finanzspritze. Danach lief es offenbar eine Weile gut, bis im Dezember 2021 der nächste Schlag kam, als der Bund wieder Homeoffice anordnete. Das stürzte die Ida-Beiz erneut in rote Zahlen. Die Cadura Winterthur GmbH wollte das Restaurant schliessen. Zwei Stammgäste, die auch in der Giesserei wohnen, gründeten die «Tresenretter». Die Gruppe schaffte es, innert Frist über 60’000 Franken zu sammeln. Die Cadura Winterthur GmbH wurde auf sieben Personen erweitert. Dahinter stehen heute Giesserei-Bewohnerinnen, Nachbarn aus dem Quartier, aber auch Externe mit Expertise, etwa Andreas Wyss, der frühere Direktor der Kronenhalle.

Dieses Geld geht nun aber zur Neige. «Trotz Anstrengungen werden monatlich Tresenrettergelder benötigt, um den Betrieb aufrechtzuerhalten», heisst es in einer Mail des Ida-Teams und der Firma an die Giesserei-Bewohnenden. Die Kosten für Löhne, Strom und Waren seien seit 2022 beachtlich gestiegen. Darum rentiere die Ida-Beiz trotz verbessertem Umsatz nicht. Zudem habe die Inflation sämtliche Einsparungen verschluckt. «Die Cadura Winterthur GmbH kommt zum Schluss, dass die Ida-Beiz in der jetzigen Form nicht selbsttragend geführt werden kann und mit diesem Konzept keine Rendite abwerfen wird.»

Eine schwierige Suche

«Der Wunsch, dass es irgendwie weitergeht, ist riesig im Quartier», sagt Lucia Agosti. Die Giesserei-Bewohnerin gehört zu den Tresenretterinen und sitzt in der Geschäftsleitung der GmbH. Auch die Lage der Ida-Beiz sei ein Problem: «Neuhegi ist noch immer ein Schlafquartier. Wir sind noch weit davon entfernt, ein zweites Stadtzentrum zu sein.» Auch Dorothea Frey, die im Hausverein der Giesserei aktiv ist, will nicht «einfach den Schirm zumachen». Die Ida-Beiz sei über Mittag jeweils rappelvoll und habe die Giesserei fürs Quartier geöffnet: «Wir geben in der Siedlung alles, das wieder etwas kommt.»

Lucia Agosti bestätigt, dass die Beiz über Mittag gut, am Abend jedoch schlecht läuft. Darum brauche es ein neues Konzept. Agosti stellt sich – sofern die Gesewo als Eigentümerin der Siedlung überhaupt eine Ausschreibung will – auf eine schwierige Suche ein: «Der Gastromarkt ist ausgetrocknet.» Dafür mache sie sich keine Sorgen, dass die Mitarbeitenden schnell wieder einen Job fänden. Die Giesserei hat der Ida-Beiz den Mietzins bisher komplett erlassen. «Eine wirksame Starthilfe würde auch einem neuen Betriebsleiter gewährt», sagt Agosti.

