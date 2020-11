Der EHCW verliert 2:7 – Nichts Neues gegen Ajoie Gegen die besten Teams der Swiss League kann der EHCW noch nicht genügend starken Widerstand leisten. Urs Kindhauser

EHCW-Goalie Justin Gianola lags nicht: Hier stoppt er Steven Macquat. Foto: Heinz Diener

Vieles hat sich beim EHCW in den ersten Wochen der Saison zum Besseren gewendet. Gewisse Dinge aber brauchen offenbar etwas mehr Zeit. Zum Beispiel, gegen Teams wie Kloten oder Ajoie nachhaltiger Widerstand leisten zu können. Gegen beide Gegner hat der EHCW letzte Saison lauter hohe Niederlagen kassiert. Nach den Partien dieser Woche muss man vermelden: Nichts Neues. 0:9 gegen Kloten am letzten Sonntag, 2:7 gegen Ajoie am Freitagabend lauten die Resultate.

EHCW – HC Ajoie 2:7 (0:3, 2:1, 0:3) Infos einblenden Zielbau-Arena. – 50 Zuschauer. – SR Borga/Fausel; Betschart/Nater. – Tore: 5. Muller (Devos, Hazen) 0:1. 11. Hazen (Devos) 0:2. 13. Roberts (Zwissler, Macquat) 0:3. 27. (26:04) Wieser 1:3. 27. (26:46) Mäder (Eigenmann, Camichel) 1:4. 34. Brace (Arnold) 2:4. 52. Hazen (Devos/Ausschluss Hofmann!) 2:5. 57. Hazen (Devos, Birbaum/Ausschluss Küng) 2:6. 60. (59:39) Rouiller (Eigenmann/Ausschluss Küng) 2:7. – Strafen: 8-mal 2 gegen den EHCW, 5-mal 2 gegen Ajoie. – EHCW: Gianola; Birchler, Pozzorini; Bachofner, Sigg; Hunziker, Engeler; Raggi, Küng; Wieser, Allevi, Bozon; Arnold, Torquato, Brace; Haldimann, Hess, Bleiker; Oana, Sluka, Braus. – Ajoie: Wolf; Rouiller, Pouilly; Hauert, Hofmann; Birbaum, Eigenmann; Huber; Frei, Frossard, Muller; Hazen, Devos, Schnegg; Camichel, Mäder, Schmutz; Roberts, Macquat, Zwissler. – Bemerkungen: EHCW ohne Krayem und Burkhalter (verletzt) sowie Schwegler, Oejdemark und Meier. Ajoie ohne Meusy, Malo Gfeller, Colin Gfeller und Jobin (verletzt) sowie Casserini und Joggi (krank). 8. Lattenschuss Frossard.