Der Triumph des FCW in Basel – Nichts weniger als ein Jahrhundert-Resultat Der FC Winterthur schlägt den FC Basel erstmals überhaupt in einem Cup-Match. Und das gleich 6:2 (2:0). Das Resultat ist keinesfalls zu hoch, für die Basler aber nichts weniger als eine Schmach. Hansjörg Schifferli

Sechs Tore feierten die Winterthurer in Basel, der FCB wurde schwer geschlagen. Georgios Kefalas (Keystone)

Was ist nicht alles geschrieben worden über all die Niederlagen des FCW in Cupspielen gegen den FC Basel – bis hin zu Halbfinals und einem Final. Was ist nicht jahrelang gejammert worden über fehlendes Glück und, vor allem, ungünstige Schiedsrichterleistungen.

Und jetzt das: Der achte Anlauf glückt dem FCW, zu einem Zeitpunkt, als kaum einer mehr dran glaubt. Und er gelingt in einem Stil, der jeden Rahmen sprengt: Der FCW deklassiert den grossen Gegner förmlich; nach einer Stunde führt er 5:0, nach zwei Gegentreffern setzt er – nach fünf Auswechslungen notabene – mit Anas Mahamids 6:2 in der 86. Minute auch noch den Schlusspunkt.