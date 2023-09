Nicolas Galladé im Podcast – Der SP-Sozialvorsteher, der einst bei der Credit Suisse Privatkunden beriet Vom Stadtparlamentsbesetzer zum Stadtrat. Nicolas Galladé erzählt im Podcast über seine und die heutige Jugend, den FCW und wie er eine «Googleisierung» der Stadt verhindern will. Jonas Gabrieli Gregory von Ballmoos

Der 48-jährige Winterthurer Stadtrat Nicolas Galladé während der Podcast-Aufnahme auf der Landbote-Redaktion. Foto: Enzo Lopardo

Der «Landbote»-Podcast Dialogplatz kehrt wie im Vorjahr mit einem Stadtrat aus der Sommerpause zurück. Diesmal mit dem zweitamtsältesten: SP-Sozialvorsteher Nicolas Galladé ist seit 2010 im Amt, gehört mit seinen 48 Jahren aber immer noch zu den Jungen im Gremium. Das ganze Gespräch hören Sie hier:

Während Winterthur wegen seiner hohen Sozialhilfequote immer wieder in den Schlagzeilen ist, sieht Galladé längerfristig ein anderes Problem für die Stadt: die Verdrängung der Mittelschicht wegen zu hoher Mieten. Um eine solche «Googleisierung» wie in Zürich einzudämmen, fordert er im Podcast beispielsweise eine gesetzliche Limite bei Mieterhöhungen oder die Förderung von gemeinnützigem Wohnraum.

Bereits in jungen Jahren war Galladé politisch interessiert, las die Zeitung, schaute fern. «Das habe ich alles aufgesogen», sagt der Stadtrat im Podcast. Er war zusammen mit seiner Schwester Chantal Teil der Jugendlobby Kaktus, die 1994 während einer Ratspause das Stadtparlament besetzte und mehr Mitsprache für die Jugend forderte.

In Galladés Lebenslauf sticht eine Tätigkeit besonders hervor: Ende der Neunzigerjahre arbeitete der SPler als Privatkundenberater bei der Credit Suisse. «Es war eine gute Lebenserfahrung, wie so vieles.» Er sei anpassungsfähig. «Mir ist kein Zacken aus der Krone gefallen, mich in diesem Umfeld zu bewegen.» Vielleicht, mutmasst Galladé, habe die legendäre SKA-Mütze während seiner Kindheit ja den Ausschlag gegeben, dass er bei dieser Bank gelandet sei. «Aus politischen Gründen wäre retrospektiv vielleicht eine andere Bank zu bevorzugen gewesen.»

Konkrete Zukunftspläne hat Galladé nicht. «Ich bin sehr dankbar für das, was ist.» Mittlerweile mache er sich jedoch mehr Gedanken darüber als noch vor zehn Jahren. «Vieles ist vorstellbar.» In der Politik sei das aber schwierig planbar.

Wann welches Thema besprochen wird:

2:28 Die Stimm- und Wahlzettel von Mutter und Grossmutter ausgefüllt

7:01 Die politischen Themen der Kindheit

10:02 Als die Jugendlobby Kaktus das Stadtparlament besetzte

12:28 Was benötigen die Jugendlichen?

14:16 Aufkommen und Niedergang der Jugendparlamente

16:23 Als Privatkundenberater bei der Credit Suisse

21:13 Politiker und Journalist, war das nie ein Problem?

22:55 Leidenschaft für den Fussball

32:30 Wie sieht seine politische Zukunft aus?

36:43 Wäre der junge Galladé zufrieden mit Stadtrat Galladé?

38:53 Seine Sicht zu Mario Fehrs Parteiaustritt

40:54 Galladés Lieblingsorte in Winterthur

41:56 Mieterhöhungen limitieren, um den Mittelstand in der Stadt zu halten

«Dialogplatz» – der Podcast aus Winterthur: Den Podcast können Sie kostenlos hören und abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts . Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie einfach nach «Dialogplatz».

Jonas Gabrieli ist Redaktor beim Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Er hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2014 im Journalismus. Mehr Infos @jonasgabrieli Gregory von Ballmoos ist Sportredaktor. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über den FC Winterthur. Mehr Infos @GvonBallmoos

Fehler gefunden?Jetzt melden.