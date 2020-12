«The Undoing» auf Sky – Nicole Kidman beherrscht jetzt auch das Fernsehen Die Schauspielerin macht, was sie will. Nun produziert sie Serien. Ihr neuester Streaming-Erfolg ist der Krimi «The Undoing» mit Hugh Grant. Pascal Blum

In «The Undoing» spielt Nicole Kidman die Therapeutin Grace Fraser, die schreckliche Dinge über ihren Mann (Hugh Grant) herausfindet. Foto: Sky

Im Verhörraum sitzt die Therapeutin Grace Fraser (Nicole Kidman), eine schöne Frau im teuren grünen Mantel, und realisiert, wie ihr Leben auseinanderfällt. Eine Mutter, deren Kind auf dieselbe Privatschule geht wie Grace’ Sohn, wurde brutal mit einem Hammer erschlagen, die Ermittlungen führen zu Grace. Ihr Mann Jonathan (Hugh Grant), ein beliebter Kinderarzt, soll ein Verhältnis mit dem Opfer gehabt haben, und nun ist er plötzlich verschwunden. Kann sein, was nicht sein darf?

Grace Fraser ist eines dieser New Yorker Geschöpfe, denen man gleich ansieht, dass sie nichts verloren haben im Verhörkeller des 23. Polizeireviers. Schliesslich lebt Grace in einem jener Townhouses an der Upper East Side, wo man von einem Portier mit Dachkäppi verabschiedet wird und dann über die Strasse joggt zum Central Park.