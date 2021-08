Neue Serie auf Amazon-Prime – Nicole Kidman lässt ihre Gäste leiden Klangschale, Yoga, Microdosing: In «Nine Perfect Strangers» spielt Nicole Kidman eine Wellness-Heilerin, bei der man nicht weiss, ob man sie fürchten oder anbeten soll. Aurelie von Blazekovic

Lebensverändernd: Nicole Kidman gibt in «Nine Perfect Strangers» einen Wellness-Guru. Foto: Vince Valitutti (Hulu)

Endlich mal runterkommen, rauskommen. Yoga machen, meditieren, gesunde Smoothies zum Entgiften serviert bekommen. So werben teuer in die Natur gepflanzte Wellness-Resorts von den Alpen bis nach Kalifornien – die ambitionierteren unter ihnen versprechen nicht nur Entspannung sondern «Heilung». Nach ein paar Tagen Aufenthalt soll man als neuer Mensch herauskommen, als besserer Mensch.

In «Nine Perfect Strangers» betreibt Nicole Kidman so ein Resort. Doch sowohl Kidman in der Rolle der russischen Guru-Figur Masha als auch ihr luxuriöses «Tranquillum House» versprechen sehr viel mehr als einen Wellness-Aufenthalt. Die zehn Tage bei Masha, das haben ihre Gäste vom Hörensagen erfahren, sollen nicht weniger als life changing sein.