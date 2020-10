Kolumne Landluft – Nie war Erschrecken einfacher Ein grusliges Kostüm nähen? So was von 2019. Jonas Gabrieli

Die Landluft-Kolumne nimmt aktuelle Themen aus der Region auf und dreht sie weiter. Cartoon: Ruedi Widmer

Ach 2020, es ist kompliziert mir dir in diesem föderalen Corona-Massnahmenteppich. Doch halt, stopp Pessimismus! Es gibt Dinge, die sind in diesem Jahr viel einfacher geworden: Leute erschrecken zum Beispiel.

Da trifft es sich gut, dass am Samstagabend in und um Winterthur wieder Halloween gefeiert wird. Mühsam eine Verkleidung nähen oder auswählen? Das ist so was von 2019. Dieses Jahr reichen für Halloween ein simpler Husten, ein Paar ungewaschene Hände und weitere Geschmacklosigkeiten.

Eine triefende Nase macht sich beispielsweise gut. Tipp: Kurz ein scharfes Fisherman’s Friend lutschen, dazu eine Maske aufsetzen – zack, alles löst sich, ja selbst die Augen beginnen zu tränen.

Wer mag, darf sich noch einen Tofulino-Kleber an der Jacke befestigen und vor der fremden Tür eine Chorprobe abhalten.

Dann aber rasch ab mit der Maske. Denn wir alle wissen, dieses Jahr läuft es andersrum: Jene ohne Masken sind die Gfürchigen. Wer mag, darf sich noch einen Tofulino-Kleber an der Jacke befestigen und vor der fremden Tür eine Chorprobe abhalten. Süsses oder Saures? Süsses oder Virus!

Natürlich möchte man solchen Virenschleudern nicht direkt begegnen. Deshalb empfehle ich allen Leserinnen und Lesern, für den Samstag einen Haufen Süssigkeiten zu bunkern. Wer schlau ist, der richtet im Vorfeld bereits einen Korb vor dem Haus ein. So wird eine Ansteckung vermieden, und die kleinen Monster ziehen satt weiter.

Mit einem grossen Ansturm am Samstagabend ist momentan sowieso nicht zu rechnen. In Winterthur hat ein Quartierverein den Anlass beispielsweise kurzfristig abgesagt. Trotzdem sollte man vorbereitet sein. Wenn dann niemand klingelt, wäre es auch nicht allzu schlimm. Denn dann hat man einen Winter lang Zeit, um die Vorräte ins Gewebe zu verlagern. Tja, da müssen wir jetzt halt durch.