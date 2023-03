Proteste in Georgien – «Niemand braucht dieses Gesetz, das aus dem Nichts kommt» Die Regierung in Tiflis nimmt ein umstrittenes «Agentengesetz» zurück, das die Demokratie beschnitten und Georgiens Europakurs gefährdet hätte. Die EU ist erleichtert, die Demonstranten feiern einen Sieg, doch Misstrauen bleibt. Frank Nienhuysen

Blanke Wut auf die Regierung: Protest in Tiflis gegen das Gesetz über «Agenten ausländischer Einflussnahme». Foto: AFP

Sie hat am Dienstag in Tiflis demonstriert und auch am Mittwoch, Tatusha Arveladse hat das Tränengas brennend in den Augen gespürt. Aber sie blieb. Zwei Fähnchen hatte die Georgierin dabei, eine georgische und eine mit dem gelb-blauen Sternenkranz der EU. Mehr als 70 Menschen wurden bei den Protesten in Georgien festgenommen, die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein, es gab Zusammenstösse mit der Polizei. Trotzdem sagt die Softwareentwicklerin am Telefon: «Die Demonstrationen haben sich gelohnt. Es ist ein Sieg der georgischen Gesellschaft. Die beiden letzten Tage waren entscheidend.»