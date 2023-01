China und Covid – Niemand zählt die Toten Die Chinesen begehen die wichtigste Familienfeier des Jahres, bestärkt von Pekings Propaganda. Doch manche bleiben vorsichtig, denn noch immer breitet sich das Virus schnell aus. Florian J. Müller, Lea Sahay

Seit der Kehrtwende am 8. Dezember wird kaum noch getestet: Reisende auf dem Bahnhof von Shanghai. Foto: Hector Retamal (AFP)

Kinder, die sich in die Arme ihrer Grosseltern werfen, und Mütter, die ihre eigenen Töchter und Söhne kaum mehr wiedererkennen: Es sind Videos wie diese, die jedes Jahr zum Neujahrsfest in China rührende Momente hervorbringen. Viele Arbeiter können es sich nur einmal im Jahr leisten, in ihr Heimatdorf zu reisen. Während der Corona-Pandemie waren manche drei Jahre nicht zu Hause, haben ihre Kinder seit 2020 nicht mehr gesehen. Vielerorts liessen die Dorfvorsteher über Monate keine Auswärtigen in den Ort, andere konnten die Zwangsquarantäne bei der Rückkehr nicht bezahlen.