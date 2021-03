Nationalrat aus Winterthur – Nik Gugger erfrischt das Bundeshaus Nationalrat Nik Gugger (EVP) ist auch eine Einmann-Getränkefirma. Seine Ingwer-Limo gibt es neu in der Migros. Und im Nationalrat greifen auch politische Gegner zum «Zingi». Michael Graf

Hat viele Ratskollegen von seinem Ingwer-Getränk überzeugt: Der Winterthurer EVP-Nationalrat Nik Gugger. Foto: PD

Nik Gugger in wenigen Worten zu beschreiben, schafft niemand, am wenigsten er selbst. Wer den quirligen EVP-Nationalrat fragt, was er gerade macht, der sollte etwas Zeit einplanen – denn dann sprudeln die Worte und Ideen nur so aus ihm heraus.

In Winterthur kennt man den 50-Jährigen als zweimaligen Fast-Stadtrat, als Fabrikkirche-Gründer und Inhaber des Restaurants Concordia in Veltheim. Seit 2017 sitzt Gugger im Nationalrat, als Nachfolger von Maja Ingold. Nebenbei ist er Unternehmensberater, unterstützt eine Universität in Indien – und bewirbt sein ayurvedisches Ingwergetränk «Zingi».