Verletzung im Unihockey – Nilsson fällt beim HCR bis Ende Jahr aus Zuletzt war Jonathan Nilsson so richtig in Fahrt gekommen. Der treffsichere Schwede des HC Rychenberg steht nun aber wegen eines rüden Fouls vor einer Operation und wird gut für zwei Monate ausfallen. René Bachmann

Bei diesem Foul von Tobias Ledergerber verletzt sich Rychenbergs Jonathan Nilsson an der Schulter. Sportfotografie Stefan Muggli

Nach längerem Werben hatte der HC Rychenberg auf diese Saison hin endlich die Verpflichtung von Jonathan Nilsson unter Dach und Fach gebracht. Dass der 27-jährige Schweden über sehr viel Spielverständnis und Abschlussqualitäten verfügt, hatte das Publikum in den ersten Runden allerdings nur erahnen können. Gelegentlich hatte Nilsson sein Können aufblitzen lassen, aber noch hatte es zu Beginn der Saison an den Automatismen und dem blinden Verständnis mit seinen Mitspielern gemangelt – was bei den Trainern auf Verständnis gestossen war, aber Nilssons Geduld arg strapaziert hatte.

Ab dem Meisterschaftsspiel gegen Uster begannen in seiner Linie die Zahnräder reibungsloser ineinander zu greifen. Ein Indiz dafür waren nicht zuletzt die fünf Skorerpunkten des Schweden gegen den Kantonsrivalen. Eben jenes Uster beendete Nilssons Höhenflug vor einer Woche im Cup-Achtelfinal jäh. Usters Captain Tobias Ledergerber stiess ihn derart rabiat und rücksichtslos weg, dass Nilsson zu Boden stürzen musste. Unglücklicherweise fiel er dabei mit seinem ganzen Gewicht auf die Schulter.

Eingehende Untersuchungen ergaben nun, dass die Schulter seine Stabilität eingebüsst hat. Nilsson entschied sich nun für eine Operation, da diese gemäss behandelnden Ärzten grössere Erfolgsaussichten biete als eine konservative Behandlung. Bis Ende Jahr wird er damit ausfallen, was HCR-Trainer Philipp Krebs dazu brachte zu flachsen: «Jetzt kann Samuel Nussbächer ihn gleich davon überzeugen, eine zweite Saison bei uns anzuhängen.» Der neue Sportchef weiss nur zu gut, wie es Nilsson derzeit ergeht. Er hatte einst nach einem respektlosen Foul des Malansers Nino Vetsch selber einschlägige Erfahrungen mit einer längeren Rekonvaleszenz gemacht.

