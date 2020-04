Abo+ Bussen wegen «Corona-Vorschriften» Die Stadtpolizei Winterthur büsste strikter als andere Polizeien

In Winterthur sitzt der Bussenblock in Corona-Zeiten lockerer als in anderen Städten. Das sagte der Kommandant der Kantonspolizei Zürich an einem Medientermin. In Winterthur will man sich dazu nicht äussern.