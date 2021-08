Gewerbegebiet wächst – Noch ein grosses KMU für Elsau: Hug Baustoffe baut eine Filiale Bald starten die Bauarbeiten an der St. Gallerstrasse. Eröffnen soll die Baustoffhandlung Mitte 2023. Nicole Döbeli

Arbeitsbekleidung, Baumaterialien und Werkzeug soll es ab 2023 bei Hug Baustoffe in Elsau zu kaufen geben. Foto: PD

Während dieser Tage die Kranfirma Wolffkran mit rund 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihren neuen Sitz an der St. Gallerstrasse bezieht, kündigt sich schon das nächste grosse Bauprojekt in direkter Nachbarschaft an: Die Hug Baustoffe AG will 2023 eine Filiale in der Gemeinde Elsau eröffnen. Der Spatenstich an der St. Gallerstrasse 2 findet am 23. August statt.

Auf dem Grundstück, das rund 10’000 Quadratmeter umfasst, soll das sechste sogenannte Baukompetenz-Zentrum inklusive Werkzeugshops und einer Ausstellung für Bad- und Keramikmaterialien entstehen. Mit ihren 145’200 Baumaterial-Produkten beliefert die Firma unter anderem Bauunternehmer, Gartenbauer, Gipser, Zimmereien, Landwirte und Maler.