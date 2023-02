Crowdfunding in Winterthur – Noch fehlt dem Seilpark das Geld Der beliebte Seilpark Winterthur soll in den Frühlingsferien in eine zweite Saison starten. Dazu kommt es aber nur, wenn der neue Trägerverein genug Geld auftreiben kann. Delia Bachmann

Der Seilpark steht noch auf wackligen Beinen. Eine zweite Saison gibt es nur, wenn genug Geld zusammenkommt. Foto: Seilpark Winterthur

Der Seilpark auf der kleinen Zeughauswiese in Mattenbach gehörte in Winterthur zu den Highlights des letzten Jahres. Ursprünglich war die Attraktion als befristetes Jubiläumsprojekt der christlichen Privatschule Salzh geplant. Doch im Herbst beschloss David Schneider, Salzh-Gründer und Seilpark-Initiator, dass der Kletterspass weitergehen soll. Dafür sollte das Projekt in einen Verein überführt und der Park ausgebaut werden. Zudem wurde ein Baugesuch für die Verlängerung bis 2027 eingereicht.