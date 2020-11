Analyse zum Konflikt in Äthiopien – Noch kann der Bürgerkrieg gestoppt werden Der äthiopische Premier Abiy Ahmed lässt Regierungstruppen in die rebellische Region Tigray einmarschieren. Die Weltgemeinschaft muss deshalb den Friedensnobelpreisträger zum Waffenstillstand drängen. Bernd Dörries aus Kapstadt

Auf dem Vormarsch: Ein äthiopischer Regierungssoldat auf einem Schützenpanzer nahe der Region Tigray. Dieses Bild stammt von Äthiopiens staatlicher Nachrichtenagentur. Foto: Ethiopian News Agency via APAP



Vielleicht schauen manche jetzt auf Äthiopien und denken sich: Na, da hauen sie sich unten in Afrika mal wieder die Köpfe ein, ist doch immer dasselbe. Das Riesenreich am Horn von Afrika steht am Rand eines Bürgerkriegs, der oft als ein ethnischer Konflikt beschrieben wird. Ganz falsch ist das nicht, es schwingt aber eben immer mit, dass diese Ethnien nicht anders können, als sich zu bekriegen. Was in Äthiopien derzeit passiert, ist letztlich ein schmerzhafter Prozess der Nationenbildung, der dort wie an vielen anderen Orten und zu anderen Zeiten leider nicht unblutig verläuft.

Äthiopien ist ein Land mit 110 Millionen Einwohnern, es ist als einziges Land Afrikas nie wirklich kolonialisiert worden, hat seine eigene Schrift, Uhrzeit und seinen eigenen Kalender. Es gibt etwa 80 Volksgruppen, die sich darauf einigen können, dass es kein besseres Essen gibt als das säuerliche Fladenbrot Injera. Aber sonst oft auf nicht sehr viel mehr. Das Land hat in den vergangenen Jahrzehnten viele Staatsformen durchgemacht, war Kaiserreich, kommunistische Betondiktatur und autoritärer Einparteienstaat.

Seit zwei Jahren regiert Premier Abiy Ahmed, der für seine radikalen Reformen den Friedensnobelpreis bekam. Jetzt führt er das Land in den Krieg. Er bestätigt jene, die immer befürchtet haben, ein Land wie Äthiopien könne nur autoritär und gewaltsam zusammengehalten werden. Während die Welt auf den Ausgang der US-Wahl wartete, schickte Abiy einigermassen unbeachtet sein Militär in die rebellische Region Tigray. Seither dringen trotz Abriegelung und gekappter Kommunikationswege schlimme Nachrichten über Massaker, Kämpfe, Bombardierungen und Vertreibung aus Tigray nach draussen.

Es war nicht der Wunsch aller seiner Völker, dem Riesenreich beizutreten, das hat Kaiser Menelik II. für sie entschieden, der sich sein eigenes Traumreich schuf. Es ist seitdem nur bedingt gelungen, Mechanismen zum Interessenausgleich und zur Konfliktlösung zwischen den Volksgruppen zu finden. Äthiopien ist als Staat im ethnischen Föderalismus organisiert, die grossen Gruppen wurden in eigene Bundesstaaten aufgegliedert, mit weitreichender Autonomie. Die dann faktisch aber wenig bedeutete, da die Zentralregierung jahrzehntelang von der kleinen Minderheit der Tigray dominiert wurde.

Premier Abiy ist nun der Erste aus der Mehrheit der Oromo, der das Land regiert und erreichen möchte, dass sich seine Bürger zuerst als Äthiopier verstehen, der die ewige Rivalität und den Hass beenden will und deshalb die Autonomie der Regionen eingeschränkt hat. Das klingt gut, nur sehen es viele Äthiopier anders, sie sind nach Jahren der Unterdrückung misstrauisch gegenüber dem Zentralstaat. Dass Abiy nun Truppen gegen Tigray marschieren lässt, kann als Bestätigung gelten. Es entsteht ein Konflikt, der schnell ausser Kontrolle geraten kann.

Der Friedensnobelpreisträger auf dem Kriegspfad: Der äthiopische Premierminister Abiy Ahmed. Foto: Tiksa Negeri (Reuters)

Der Rest der Welt nimmt das recht teilnahmslos zur Kenntnis, ist mit sich selbst, den Wahlen in den USA und dem Brexit beschäftigt. Keiner drängt Abiy an den Verhandlungstisch. Vielleicht wird man in ein paar Jahren diese Zeit als eine der verpassten Chancen für ein neues Äthiopien sehen, das auf einem so guten Weg war, im Schnitt der vergangenen Jahre eines der am schnellsten wachsenden Länder.

Der Erfolg ist ein Grund für die Unzufriedenheit, für die Unruhe so vieler junger Äthiopier. Jahrzehnte hat das Land in Bildung investiert, jetzt gibt es Hunderttausende Uni-Absolventen, die keinen Job finden; die demokratischen Reformen bleiben für sie ohne greifbare Dividende, sie werden anfällig für nationalistische Scharfmacher. Noch ist die Eskalation umkehrbar, die Weltgemeinschaft muss Friedensnobelpreisträger Abiy zum Waffenstillstand drängen. Und danach viel mehr in Äthiopien investieren.

Biden-Berater fordert Ende der Kämpfe Infos einblenden In Äthiopien gibt es auch zwei Wochen nach Ausbruch des bewaffneten Konflikts in der nördlichen Region Tigray keine Aussicht auf einen Waffenstillstand. Äthiopische Truppen versuchen weiter, auf Mekele, die Hauptstadt der Region, vorzurücken, und eroberten einzelne kleinere Städte, stossen aber auf heftigen Widerstand der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF). «Die TPLF und die äthiopischen Behörden sollten schnell Schritte unternehmen, um den Konflikt zu beenden, humanitäre Hilfe zuzulassen und Zivilisten zu beschützen», sagte Antony Blinken, Berater des künftigen US-Präsidenten Joe Biden. Bei den Kämpfen sollen bisher mehrere Hundert Menschen ums Leben gekommen sein, etwa 30’000 sind in den benachbarten Sudan geflohen. Mitarbeiter von Hilfsorganisationen berichten von einer schwierigen Versorgungslage. Bisher hat die Regierung alle Vermittlungsversuche abgelehnt. Am Mittwoch wurden 76 Haftbefehle gegen Generäle der Armee erlassen, denen Verrat vorgeworfen wird. Hunderte Soldaten der regulären Armee sollen zur TPLF übergelaufen sein. Tigray gehört seit dem Krieg mit Eritrea zwischen 1998 und 2000 zu den am stärksten militarisierten Regionen Äthiopiens. Nach Sichtweise von Ministerpräsident Abiy Ahmed begann der Konflikt mit einem Angriff der TPLF auf einen Armeestützpunkt. Damit sei eine rote Linie überschritten worden. Der Konflikt mit der Region Tigray begleitet Abiy seit seinem Amtsantritt vor zwei Jahren. Die Bevölkerung dort stellt zwar nur etwa sechs Prozent der 110 Millionen Äthiopier, war aber Jahrzehnte lang die dominante Gruppe in Politik und Wirtschaft. Unter Abiy hat Tigray an Einfluss verloren, viele Angehörige der Volksgruppe wurden aus ihren Ämtern entfernt, einigen der Prozess wegen Korruption gemacht. Die Regionalwahlen im September wurden von Abiy wegen Corona verboten. Als die Region dennoch an die Urne ging, strich die Zentralregierung Bundeszuschüsse. (bed)