FCW vor dem Match gegen Thun – Noch kann die Saison ein Erfolg werden Der FCW steht im Exil in Wil gegen den Tabellendritten aus Thun unter Erfolgszwang, will er seine Saisonziele erreichen. Immerhin, es gibt gute Nachrichten – etwa von Altmeister Davide Callà. Hansjörg Schifferli

Gegen Thun wird FCW-Captain Davide Callà (rechts) noch nicht spielen können. Aber er trainiert seit einer guten Woche wieder mit der Mannschaft. Foto: Freshfocus

Der Blick auf die Tabelle erlaubt nur einen Schluss: Sieben Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten sind viel, zwölf Runden – also ein ganzes Meisterschaftsdrittel – vor Saisonschluss aber keineswegs unaufholbar. Nur kann sich der FCW keine Phasen mehr leisten wie zuletzt mit nur drei Punkten aus sieben Spielen. Der Sieg gegen Leader GC am vergangenen Freitag muss der Anfang einer Wende gewesen sein und nicht ein kurzes Zwischenhoch. Oder anders ausgedrückt: Gegen Thun am Freitag im Exil im Wiler Bergholz und gegen Schaffhausen in einer Woche in dessen Stadion muss der FCW namhaft punkten. Denn Niederlagen gegen diese beiden Teams zählen doppelt, weil sie als Dritter und Zweiter ihren Vorsprung markant ausbauen könnten.