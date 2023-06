Fossile Heizungen – Noch mehr Subventionen für Wärmepumpen in Einfamilienhäusern nützen kaum Nur noch ganz wenige Heizungen, die in diesem Jahr ersetzt werden, sind fossil. Anders sieht es bei grossen Mehrfamilienhäusern aus. Mischa Aebi

Ein Heizungsmonteur beim Installieren einer Wärmepumpe. Er und seine Berufskollegen haben alle Hände voll zu tun, denn viele Einfamilienhausbesitzer wollen eine solche. Foto: Getty Images/iStockphoto

Mit dem Klimaschutzgesetz, über das wir am 18. Juni abstimmen, will der Bund umweltfreundliche Heizungen mit noch mehr Subventionen fördern. Bei Einfamilienhäusern macht das allerdings kaum noch Sinn, wie Zahlen der Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz zeigen: Im vergangenen Jahr wurden in der Schweiz in alten und neuen Einfamilienhäusern 21’000 neue Heizungen eingebaut. Davon waren nur noch 7,5 Prozent Öl- oder Gasheizungen.