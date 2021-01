Wohnen in Kollbrunn – Noch mehr Wohnungen an der Töss Entlang der Tösstalstrasse in Kollbrunn sollen auf einer Wiese rund 50 zusätzliche Wohnungen entstehen. Die Nachfrage sei gut, sagt der Verkäufer – obwohl erst kürzlich viele Wohnungen gebaut wurden. Rafael Rohner

Bauvisiere in Kollbrunn zwischen Töss und der Tösstalstrasse. Foto: Madeleine Schoder (Tamedia)

Unzählige Bauvisiere an der Tösstalstrasse in Kollbrunn zeigen es an: Hier ist etwas Grösseres geplant. Vier Wohnblöcke und ein Gewerbehaus mit Tiefgarage sollen auf der Wiese zwischen Töss und Tösstalstrasse entstehen. Bauherrin ist die Leemann + Bretscher AG, die in der Region schon diverse Neubauten hochgezogen hat, so etwa die Überbauung Bolsternbuck in Kollbrunn.

Auf der Parzelle seien rund 50 moderne, helle Wohnungen geplant mit «schöner Aussenfläche», sagt Urs Küng, Verkäufer bei Leemann + Bretscher. Noch offen sei, ob es Miet- oder Eigentumswohnungen werden. Auch der Zeitplan ist noch nicht näher definiert. Die Preiskategorie hingegen schon: mittleres Segment.