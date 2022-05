Opioid-Krise in den USA – Noch nie gab es in den Vereinigten Staaten so viele Drogentote wie im letzten Jahr Alle fünf Minuten starb 2021 in Amerika ein Mensch an einer Überdosis Drogen. Erstmals verzeichnen die Gesundheitsbehörden über 100'000 Tote.

Die Drogenepidemie in den USA wird seit Jahren durch Opioide befeuert. Foto: Patrick Sison (Keystone)

Die Zahl der Drogentoten in den USA ist im vergangenen Jahr auf einen Rekordwert von mehr als 107’000 gestiegen – das entspricht einer tödlichen Überdosis ungefähr alle fünf Minuten. Die Gesundheitsbehörde CDC veröffentlichte am Mittwoch vorläufige Daten, wonach sie 2021 von 107’622 Drogentoten in dem Land mit seinen gut 330 Millionen Einwohnern ausgeht. Diese Zahl nahm im Vergleich zum Vorjahr um fast 15 Prozent zu. Die Drogenepidemie in den USA wird seit Jahren durch Opioide befeuert. Der Direktor der Nationalen Drogenkontroll-Politik im Weissen Haus, Rahul Gupta, nannte die Todeszahlen «nicht hinnehmbar».

Kampf gegen die Drogen San Francisco ruft Notstand im Stadtzentrum aus Im vergangenen November hatte die CDC mitgeteilt, dass in den USA erstmals in einem Zwölf-Monats-Zeitraum die Marke von 100’000 Drogentoten überschritten wurde: Von Mai 2020 bis einschliesslich April 2021 war die Behörde von 100’306 Überdosis-Toten ausgegangen.

SDA/so

Fehler gefunden?Jetzt melden.